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«Опять начал запускать ракеты». На Курилах затухающий вулкан снова дает местным прикурить

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На Курилах начал извергаться вулкан Эбеко. Столб пепла над островом Парамушир заметили местные жители.

«У нас отличные новости: вулкан Эбеко опять начал запускать ракеты, — сообщила у себя в Instagram жительница Курил Елена Котенко. — Так что, если кто не успел увидеть извержение прошлым летом, у вас есть шанс ещё застать это завораживающее зрелище».

Эбеко относится к категории затухающих вулканов, поэтому его лавовое извержение считается маловероятным. Но пепел Эбеко производит регулярно и подолгу, последнее такое извержение началось в 2016 году и длилось до ноября 2021 года. Несмотря на завораживающие виды, местные жители устают от постоянных пеплопадов и запаха серы. В этот раз шлейф пепла от извержения Эбеко растянулся более чем на пять километров.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Япония и США ноту протеста еще не прислали за не санкционированный запуск ракет из вулкана?
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