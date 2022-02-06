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На проспекте Наставников в аварии пострадали подростки. Участница — любительница скорости со стажем

В аварии на проспекте Наставников пострадали двое 16-летних подростков. Предположительная виновница ДТП старше их на четыре года, а за прошлый год уже 30 раз привлекалась за превышение скорости.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 февраля, накануне «Форд Эскейп» с 20-летней водительницей повернул налево у дома № 9 по проспекту Наставников и столкнулся с «Шевроле Каптива». За рулем был взрослый мужчина, а пассажирами оказались 16-летний курсант Российского колледжа традиционной культуры и ровесник-девятиклассник.

Оба пассажира «Шевроле» отправились в больницу имени Раухфуса в состоянии средней тяжести. У одного — рана на лбу, у другого — закрытый перелом носа.

Девушка-водитель «Форда» на своей странице «ВКонтакте» указывает, что работает в центре продаж автомобилей. Правила ПДД трактует вольно: в прошлом году её тридцать раз привлекали по статье 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости).

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Комментарии (17)

265037875
16-летний курсант Российского колледжа традиционной культуры

чего только не узнаешь благодаря фонтанке
52525252
Бабы когда вы уже поймете,что ваше дело дом,семья и дети с кухней. Не надо лезть с куриными мозгами в мужские дела.
dragvs
В ГИБДД таким медали еще не выдают? Складывается ощущение анархии на дорогах
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