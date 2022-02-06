На проспекте Наставников в аварии пострадали подростки. Участница — любительница скорости со стажем

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 февраля, накануне «Форд Эскейп» с 20-летней водительницей повернул налево у дома № 9 по проспекту Наставников и столкнулся с «Шевроле Каптива». За рулем был взрослый мужчина, а пассажирами оказались 16-летний курсант Российского колледжа традиционной культуры и ровесник-девятиклассник.



Оба пассажира «Шевроле» отправились в больницу имени Раухфуса в состоянии средней тяжести. У одного — рана на лбу, у другого — закрытый перелом носа.

