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В Подмосковье пропал экс-замминистра юстиции. Он мог провалиться под лед

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В подмосковном Одинцове пропал бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин. По данным МЧС, он катался на снегоходе и мог провалиться под лед, сообщает 6 февраля РИА Новости.

О его исчезновении стало известно в воскресенье около полуночи. Квадроцикл 70-летнего экс-чиновника водолазы нашли в Москве-реке, где ранее был обнаружен разлом льда.

Проверку начал Следственный комитет.

Владимир Ялунин с 1998 по 2004 год был начальником Главного управления исполнения наказаний Минюста России. А с 2004 по 2006 год занимал пост замминистра юстиции РФ.

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Комментарии (10)

ivan5_5e4d10fe646f6
Жаль терять прoфессиoналoв cвoеro дела
ada695
Он не мог утонуть по своей сущности.
Mazzzz
Чеченский след ?
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