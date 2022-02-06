В Подмосковье пропал экс-замминистра юстиции. Он мог провалиться под лед

В подмосковном Одинцове пропал бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин. По данным МЧС, он катался на снегоходе и мог провалиться под лед, сообщает 6 февраля РИА Новости.



О его исчезновении стало известно в воскресенье около полуночи. Квадроцикл 70-летнего экс-чиновника водолазы нашли в Москве-реке, где ранее был обнаружен разлом льда.



Проверку начал Следственный комитет.



Владимир Ялунин с 1998 по 2004 год был начальником Главного управления исполнения наказаний Минюста России. А с 2004 по 2006 год занимал пост замминистра юстиции РФ.

