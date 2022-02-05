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Число германских фирм в России в 2021 году сократилось на 8%, за последние 10 лет их стало на 42% меньше

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Германо-российская внешнеторговая палата (ВТП) предупредила о риске «массового ухода» немецких фирм с российского рынка.

По данным палаты, с которыми 5 февраля ознакомилось агентство ТАСС, в 2021 году число компаний из ФРГ, действующих в России, сократилось на 8% по сравнению с годом ранее. Основными причинами германский бизнес называет опасность перерастания кризиса вокруг Украины в полномасштабный военный конфликт, угрозу введения Западом новых антироссийских санкций, а также вступление в силу закона, по которому для ряда иностранцев, прибывающих на работу в РФ, устанавливается обязанность проходить медосмотры.

Сейчас, по оценке ВТП, в России действуют 3 651 фирма с германским капиталом. За последние примерно 10 лет из РФ ушли 42% немецких компаний — в 2011 году их было около 6 300.

Иностранные граждане, въехавшие в РФ после 29 декабря 2021 года, должны для долгосрочного пребывания проходить обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование, а также подлежат медицинскому освидетельствованию и для законного нахождения на территории РФ обязаны иметь об этом подтверждающие документы.

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Комментарии (11)

bluxer
Мало ли кто там что считал по головам.
Как будто капиталист в здравом уме уйдет оттуда, где можно заработать.
ivan5_5e4d10fe646f6
Мы для китая
dedmoroz_5e4d8827384c2
Россия перестаёт быть проходным двором. И это отлично. Чем больше порядка в стране, тем больше денег в экономике. Крупный бизнес, как работал, так и работает. Кнауф, VAG, MB, BOSCH работают. Мелкий бизнес немецкий страдает и падает с рынком, равно, как и местный.
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