Число германских фирм в России в 2021 году сократилось на 8%, за последние 10 лет их стало на 42% меньше

Германо-российская внешнеторговая палата (ВТП) предупредила о риске «массового ухода» немецких фирм с российского рынка.
По данным палаты, с которыми 5 февраля ознакомилось агентство ТАСС, в 2021 году число компаний из ФРГ, действующих в России, сократилось на 8% по сравнению с годом ранее. Основными причинами германский бизнес называет опасность перерастания кризиса вокруг Украины в полномасштабный военный конфликт, угрозу введения Западом новых антироссийских санкций, а также вступление в силу закона, по которому для ряда иностранцев, прибывающих на работу в РФ, устанавливается обязанность проходить медосмотры.
Сейчас, по оценке ВТП, в России действуют 3 651 фирма с германским капиталом. За последние примерно 10 лет из РФ ушли 42% немецких компаний — в 2011 году их было около 6 300.