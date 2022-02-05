Трудная операция. В Ботаническом саду удалили блокадную пальму

В Ботаническом саду Петра Великого 5 февраля с грустью и печалью убирали пережившую блокаду пальму.
Операция по удалению растения из оранжереи Ботсада длилась несколько часов. Сначала три часа подрезались листья на стеблях. Потом стебель распиливали на несколько частей. Для операции позвали мастеров со специальным высотным оборудованием
Прощаться с растением сотрудникам сада было особенно трудно, так как именно эту пальму спасали во время блокады, а затем за ней ухаживали несколько поколений работников.
К 2022 году она достигла пика своего роста, и в ботаническом саду были вынуждены с ней проститься.
Верхушку растения планируют использовать для выставок. На месте удаленной пальмы посадят новую.