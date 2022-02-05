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Трудная операция. В Ботаническом саду удалили блокадную пальму

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В Ботаническом саду Петра Великого 5 февраля с грустью и печалью убирали пережившую блокаду пальму.

Операция по удалению растения из оранжереи Ботсада длилась несколько часов. Сначала три часа подрезались листья на стеблях. Потом стебель распиливали на несколько частей. Для операции позвали мастеров со специальным высотным оборудованием

Прощаться с растением сотрудникам сада было особенно трудно, так как именно эту пальму спасали во время блокады, а затем за ней ухаживали несколько поколений работников.

К 2022 году она достигла пика своего роста, и в ботаническом саду были вынуждены с ней проститься.

Верхушку растения планируют использовать для выставок. На месте удаленной пальмы посадят новую.

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Комментарии (19)

260795851
Я писала по этой пальме доклад в школе. Наверно ничего нет вечного, но очень грустно. Как будто ушел человек из той эпохи.
Эль Като
Скоро зимний дворец снесут,под элитную застройку наверное.Лучше бы зоопаркопозор убрали из города.На животных смотреть жалко.
W Bons
макушку посадили бы и получили новое дерево из старого , у меня макушка ананаса растет дома , только успевай поливать
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