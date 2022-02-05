КХЛ отменила регулярный чемпионат

Континентальная хоккейная лига решила не продолжать регулярный чемпионат. Об этом сообщил президент организации Алексей Морозов на официальном сайте Лиги 5 февраля.



Решение было принято в связи с многочисленными переносами матчей из-за заболевших игроков и паузы в чемпионате на проведение Олимпиады в Пекине.

«Лига решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матчи проходят через день, а в день проходит не более четырех матчей (по два в каждой конференции). До начала серий все игроки смогут пройти карантин в своей команде. А дополнительный день между играми позволит оперативно менять выбывающих игроков. Массовое заражение игроков в одной из серий не поставит под удар проведение других матчей», — заявил Морозов.