КХЛ отменила регулярный чемпионат

Континентальная хоккейная лига решила не продолжать регулярный чемпионат. Об этом сообщил президент организации Алексей Морозов на официальном сайте Лиги 5 февраля.
Решение было принято в связи с многочисленными переносами матчей из-за заболевших игроков и паузы в чемпионате на проведение Олимпиады в Пекине.
«Лига решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матчи проходят через день, а в день проходит не более четырех матчей (по два в каждой конференции). До начала серий все игроки смогут пройти карантин в своей команде. А дополнительный день между играми позволит оперативно менять выбывающих игроков. Массовое заражение игроков в одной из серий не поставит под удар проведение других матчей», — заявил Морозов.
Для определения участников плей-офф шестнадцать команд распределили по проценту набранных очков от максимально возможного количества.
«Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялась и в России, и в мире. Некоторые команды, которые до последнего момента претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую восьмерку в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение, которое позволит завершить сезон и определить чемпиона», — добавил Морозов.
Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.