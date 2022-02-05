Израиль запретил Прибалтике поставлять на Украину купленное у Тель-Авива оружие

Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Киеву оружие, проданное Тель-Авивом. Об этом пишет 5 февраля портал Breaking Defense со ссылкой на источник.

Журналисты издания утверждают, что Украина рассчитывает получить израильскую противотанковую ракету «Спайк», которая в разных вариациях есть у всех прибалтийских стран.

Предполагается, что более разнообразным арсеналом израильского оружия обладает Латвия. У этого государства, по информации Breaking Defense, есть варианты противотанковых систем под названиями LR, LR2, ER и SR.