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Израиль запретил Прибалтике поставлять на Украину купленное у Тель-Авива оружие

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Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Киеву оружие, проданное Тель-Авивом. Об этом пишет 5 февраля портал Breaking Defense со ссылкой на источник.

Журналисты издания утверждают, что Украина рассчитывает получить израильскую противотанковую ракету «Спайк», которая в разных вариациях есть у всех прибалтийских стран.

Предполагается, что более разнообразным арсеналом израильского оружия обладает Латвия. У этого государства, по информации Breaking Defense, есть варианты противотанковых систем под названиями LR, LR2, ER и SR.

Данное требование, как пишет портал, Тель-Авив выдвинул к странам Прибалтики еще в декабре 2021 года, чтобы не портить отношения с Москвой.

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Комментарии (6)

Артист ритуальных услуг
Абсолютно грамотное решение! Я бы тоже авито запретил! А то ишь, вздумали иметь право закупаться не только у производителей!
DAE
Если учесть, что прибалты были пособниками нацистов, а больше всего от них пострадали евреи, то решение Израиля абсолютно верное.
Сергей из СПб
Правильно, Израиль. А то от прибалтов всего можно ожидать.
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