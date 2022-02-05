К Земле приближается астероид размером с футбольное поле

Восьмого февраля к Земле приблизится астероид 2007 UY1, он окажется на расстоянии чуть более пяти миллионов километров от планеты, что равняется примерно 14 дистанциям от Земли до Луны.

Диаметр небесного тела может достигать 150 метров. Это означает, что теоретически он может нанести серьезный ущерб планете в случае столкновения. Кроме того, 2007 UY1 относится к астероидам группы «Атон», то есть его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны, пишет 5 февраля РИА Новости со ссылкой на NASA.