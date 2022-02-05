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К Земле приближается астероид размером с футбольное поле

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Восьмого февраля к Земле приблизится астероид 2007 UY1, он окажется на расстоянии чуть более пяти миллионов километров от планеты, что равняется примерно 14 дистанциям от Земли до Луны.

Диаметр небесного тела может достигать 150 метров. Это означает, что теоретически он может нанести серьезный ущерб планете в случае столкновения. Кроме того, 2007 UY1 относится к астероидам группы «Атон», то есть его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны, пишет 5 февраля РИА Новости со ссылкой на NASA.

2007 UY1 был впервые обнаружен в 2007 году. Астероид не считается опасным. Согласно текущим расчетам, теоретическая вероятность того, что однажды он может столкнуться с Землей, крайне мала.

По прогнозам ВНИИ ГОЧС, весной 2029 года к Земле на очень близкое расстояние, сопоставимое с высотой орбит геостационарных спутников, приблизится астероид «Апофис». В Роскосмосе оценивают вероятность его столкновения с Землей как «очень и очень малую».

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Комментарии (8)

инкогнитто
"очень и очень малая" и "крайне малая" на сколько мало/много отличаются друг от друга? И что меньше крайне малая или очоч малая?
benak51147
Хоть бы он попал по нашей планете. И весь биомусор исчез бы из солнечной системы.
ash364
Don't look up!
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