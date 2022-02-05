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В Псковской области украли 2,5 тонны труб для мачты вышки сотовой связи

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Строящаяся вышка сотовой связи бесследно исчезла из деревни в Гдовском районе Псковской области. Жаловавшимся на отсутствие возможности позвонить жителям деревни Вейно придется подождать еще. О происшествии сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Instagram 5 февраля.

«Недавно произошла неприятная ситуация в деревне Вейно Гдовского района… В конце прошлого года у деревни началась установка телефонной вышки. На место уже была доставлена 50-метровая мачта сложной конструкции, которая включает металлические пятиметровые трубы. Они были выгружены в деревне около магазина», — написал чиновник.

По его словам, для вышки привезли 74 трубы общим весом порядка 2,5 тонны. Именно их и украли.

Ведерников предположил, что конструкция могла отправиться в металлолом. Подрядчик монтажа уже заказал новую вышку, но случившееся скажется на сроках установки.

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Комментарии (12)

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Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
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Nerevar
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