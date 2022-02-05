В Псковской области украли 2,5 тонны труб для мачты вышки сотовой связи

Строящаяся вышка сотовой связи бесследно исчезла из деревни в Гдовском районе Псковской области. Жаловавшимся на отсутствие возможности позвонить жителям деревни Вейно придется подождать еще. О происшествии сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Instagram 5 февраля.



«Недавно произошла неприятная ситуация в деревне Вейно Гдовского района… В конце прошлого года у деревни началась установка телефонной вышки. На место уже была доставлена 50-метровая мачта сложной конструкции, которая включает металлические пятиметровые трубы. Они были выгружены в деревне около магазина», — написал чиновник.