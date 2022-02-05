Два «джигита» устроили стрельбу в Веселом Поселке

Драка на Искровском проспекте между двумя мужчинами закончилась стрельбой и поездкой в полицию.



Наряд вневедомственной охраны вызвали к дому 4 по Искровскому проспекту около 0:45 утра 5 февраля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

По предварительной информации, двое мужчин устроили потасовку, и когда один стал проигрывать, то вытащил травматический пистолет и поразил оппонента в лицо.

Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу с травмами лица и глаза.