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Два «джигита» устроили стрельбу в Веселом Поселке

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Драка на Искровском проспекте между двумя мужчинами закончилась стрельбой и поездкой в полицию.

Наряд вневедомственной охраны вызвали к дому 4 по Искровскому проспекту около 0:45 утра 5 февраля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

По предварительной информации, двое мужчин устроили потасовку, и когда один стал проигрывать, то вытащил травматический пистолет и поразил оппонента в лицо.

Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу с травмами лица и глаза.

30-летнего стрелка доставили в 70 отдел полиции.

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Комментарии (11)

274112364
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Ум.оляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, од/олжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Майор Пронин
Толерасты дэвушька не поделили.
Понять и простить...
Vasya11
Что? Ножи уже вышли из моды?
Ассимилируются и окультуриваются?
Вот что творит чудодейственная цивилизация с животными в природе.
Значит не всё ещё потеряно!!!
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