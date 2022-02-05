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Комздрав: В коронавирусных стационарах сократилась доля тяжелых больных

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Комитет по здравоохранению Петербурга отмечает снижение количества тяжелых коронавирусных пациентов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на 5 февраля доля тех, чье течение болезни проходит в тяжелой форме, сократилась до 16 процентов.

Всего на лечении в стационарах на сегодняшний день находятся 7 890 пациентов с ковидом и пневмониями, из них в реанимации находятся 610 человек.

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Комментарии (16)

VKuser203216
Кажется, что только человек десять одних и тех же, а может быть и меньше пишет и пишет одно и тоже про ковид. Не дают покоя им прививки и мероприятия против ковида. Люди все равно независимо от их стенаний прививаются и правила соблюдают. Когда умирать будут так же как от гриппа, тогда вой прекратится.
Дырка Вашего Нуля
Бери, Попова! ))) пока не поймали
Блейк
Что и требовалось доказать. Омикрон- это тупо разновидность гриппа или орви, кому как удобнее. Потому и тяжёлых меньше. У нас только истерики больше стало по простой простуде.
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