Комздрав: В коронавирусных стационарах сократилась доля тяжелых больных

Комитет по здравоохранению Петербурга отмечает снижение количества тяжелых коронавирусных пациентов.



Как сообщает пресс-служба ведомства, на 5 февраля доля тех, чье течение болезни проходит в тяжелой форме, сократилась до 16 процентов.