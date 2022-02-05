Умер олимпийский чемпион по фехтованию Борис Мельников

Ушёл из жизни петербуржец, олимпийский чемпион по фехтованию 1964 года Борис Мельников. Об этом «Фонтанке» сообщили 5 февраля в пресс-службе комитета по спорту.
Знаменитому олимпийцу было 83 года.
Родился в Ленинграде в 1938 году. В сборную команду СССР входил в 1964–1968 годах. Чемпион Олимпийских игр 1964 года в командном первенстве по фехтованию на саблях. Чемпион мира 1965, 1967 годов в командных соревнованиях. Серебряный призёр чемпионата мира 1966 года в командных соревнованиях. В 2004 году введен в Зал фехтовальной славы России.