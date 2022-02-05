Посетителю так понравилось в баре в Петроградском районе, что из заведения выводить его пришлось росгвардейцам

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который не хотел платить в заведении Петроградского района.



Внимание патруля ОВО привлекли сотрудники охраны бара на улице Мира накануне около половины одиннадцатого, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 5 февраля.

Они сообщили, что в заведении бушует клиент, который не хочет платить по счету и отмахивается от сотрудников ножом.

Росгвардейцы зашли в заведение и задержали мужчину.

По данным «Фонтанки», 39-летнего жителя Петербурга увезли в полицию. У него изъяли складной нож.