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Посетителю так понравилось в баре в Петроградском районе, что из заведения выводить его пришлось росгвардейцам

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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который не хотел платить в заведении Петроградского района.

Внимание патруля ОВО привлекли сотрудники охраны бара на улице Мира накануне около половины одиннадцатого, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 5 февраля.

Они сообщили, что в заведении бушует клиент, который не хочет платить по счету и отмахивается от сотрудников ножом.

Росгвардейцы зашли в заведение и задержали мужчину.

По данным «Фонтанки», 39-летнего жителя Петербурга увезли в полицию. У него изъяли складной нож.

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Комментарии (3)

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Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в сит/уации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
266542479
Развлечение. Толстый фрайер. Видел эту фигню, на одного не платящего пригнали Росгвардию и полицию, которой обычно в принципе удается приехать через 20 минут после событий... Хлопчик не был пьян, всё очень обыденно (задержание, которое видел), гвардейцы тоже были адекватны и спокойны.
Mil Muertes
Да давно пора уже проверить все эскоБары в этом районе на предмет криминала
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