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Дэвид Линч снимется у Стивена Спилберга. Это их первый совместный фильм

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Культовый кинорежиссер и музыкант Дэвид Линч снимется у своего коллеги Стивена Спилберга. Речь идет о картине «Фабельманы» («The Fabelmans»). Об этом 4 февраля рассказало издание Variety.

Какая роль достанется Линчу — пока неизвестно. Ранее сообщалось, что в картине играют Гэбриел ЛаБелль, Мишель Уильямс, Пол Дано и Сет Роген, а премьера назначена на лето 2022 года. Картина основана на воспоминаниях режиссера о своем детстве в Аризоне. Съемки начались прошлым летом в Лос-Анджелесе.

Ранее Дэвид Линч и Стивен Спилберг никогда не сотрудничали.

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