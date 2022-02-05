Дэвид Линч снимется у Стивена Спилберга. Это их первый совместный фильм

Культовый кинорежиссер и музыкант Дэвид Линч снимется у своего коллеги Стивена Спилберга. Речь идет о картине «Фабельманы» («The Fabelmans»). Об этом 4 февраля рассказало издание Variety.



Какая роль достанется Линчу — пока неизвестно. Ранее сообщалось, что в картине играют Гэбриел ЛаБелль, Мишель Уильямс, Пол Дано и Сет Роген, а премьера назначена на лето 2022 года. Картина основана на воспоминаниях режиссера о своем детстве в Аризоне. Съемки начались прошлым летом в Лос-Анджелесе.



Ранее Дэвид Линч и Стивен Спилберг никогда не сотрудничали.

