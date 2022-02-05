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Движение по Обводному каналу застопорилось из-за «затычки» под железнодорожным мостом

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Бетономешалка и «Рено» пытались одновременно протиснуться под Царскосельским железнодорожным мостом днем 5 февраля. Теперь остальным приходится нарушать правила, чтобы попасть на набережную Обводного канала.

О ДТП сообщают очевидцы в группе «Мегаполис». По их словам, так как «затычка» из грузовика и легковушки заняла единственную полосу движения, то автомобилисты пытаются проскочить под мостом по левой полосе встречного движения, над которой висит кирпич.

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По данным «Фонтанки», в битве бетономешалки и «Логана» никто не пострадал.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (8)

274112364
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете т.елефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
NAFTALIN 2000-2036
как так можно умудриться... там справа перед мостом то ли полоса разгона, то ли для остановки ОТ полоса, некоторые шпарят по ней, а потом считают, что они помеха справа для едущих по своей. может это тот случай. но бетономешалку бы следовало пропустить. я так одного клоуна там пропускал, сжал зубы,но пропустил, не хотел так стоять, а потом неделю ходить по гибдд, хоть и будучи правым.
Peshekhod
Согласно п. 2.6.1. ПДД Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств.
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