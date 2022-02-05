Движение по Обводному каналу застопорилось из-за «затычки» под железнодорожным мостом

Бетономешалка и «Рено» пытались одновременно протиснуться под Царскосельским железнодорожным мостом днем 5 февраля. Теперь остальным приходится нарушать правила, чтобы попасть на набережную Обводного канала.
О ДТП сообщают очевидцы в группе «Мегаполис». По их словам, так как «затычка» из грузовика и легковушки заняла единственную полосу движения, то автомобилисты пытаются проскочить под мостом по левой полосе встречного движения, над которой висит кирпич.
По данным «Фонтанки», в битве бетономешалки и «Логана» никто не пострадал.