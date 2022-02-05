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Море мертвой рыбы нашли у побережья Франции экологи. На траулере уверяют, что прорвало сеть

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Экоактивисты нашли в Алтантическом океане «ковер» из мертвой рыбы и уверены, что на траулере Margiris её использовали для наживки. Об этом 5 февраля сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на BBC.

Более 100 тысяч мертвых рыб сбросил траулер в Атлантический океан у берега Франции. Площадь покрытия воды тушками составляет около 3 тысяч квадратных метров. Активисты организации Sea Shepherd, которая занимается защитой и сохранением экосистем морской среды, обвинили после этого экипаж траулера Margiris в том, что тушки были выброшены специально — как наживка для более крупной рыбы.

Сам экипаж сетует на порвавшуюся сеть.

Представители министерства рыболовства Франции заявили, что фото их шокировали и они начали расследование.

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