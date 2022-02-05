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Размахивал пистолетом, как веером. Репетитора по истории задержали в Колпино по делу о «хулиганстве»

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Подозреваемого в хулиганстве задержали на юге Петербурга через неделю после преступления.

Сотрудники уголовного розыска Колпино 4 февраля начали искать мужчину, который 30 января в ходе конфликта на улице Веры Слуцкой размахивал перед лицом 29-летнего неработающего мужчины пистолетом. Пострадавший неделю думал, прежде чем обратиться в правоохранительные органы.

Подозреваемого нашли 4 февраля в 21:00 по месту жительства в квартире дома 23 по улице Братьев Радченко. Им оказался 49-летний выпускник юрфака, который сейчас подрабатывает репетитором по истории и обществознанию.

У него изъяли пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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Комментарии (3)

RMN
Тот не лих, кто во хмелю тих.
bugs-bunny
Что-то в Универе (Консерватории) надо подправить. То расчлененка, то хулиганство...
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