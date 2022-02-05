Размахивал пистолетом, как веером. Репетитора по истории задержали в Колпино по делу о «хулиганстве»

Подозреваемого в хулиганстве задержали на юге Петербурга через неделю после преступления.



Сотрудники уголовного розыска Колпино 4 февраля начали искать мужчину, который 30 января в ходе конфликта на улице Веры Слуцкой размахивал перед лицом 29-летнего неработающего мужчины пистолетом. Пострадавший неделю думал, прежде чем обратиться в правоохранительные органы.

Подозреваемого нашли 4 февраля в 21:00 по месту жительства в квартире дома 23 по улице Братьев Радченко. Им оказался 49-летний выпускник юрфака, который сейчас подрабатывает репетитором по истории и обществознанию.