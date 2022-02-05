В олимпийском Пекине 45 новых заболевших коронавирусом

На Олимпиаде в Пекине выявили 45 новых случаев коронавируса. Такую статистику 5 февраля за минувшие сутки предоставили организаторы Игр.
Из 45 положительных тестов 25 принадлежат спортсменам и другим членам сборных, 20 — иным лицам, связанным с проведением соревнований.
В аэропорту выявили 26 зараженных, еще 19 — уже в олимпийской деревне.
Как сообщает ТАСС, положительных тестов в российской команде нет.
Всего с 23 января на Играх сдано 353 положительных теста на коронавирус, 136 из них — спортсменами и официальными лицами.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Россиянка Наталья Непряева выиграла первую медаль для нашей сборной.