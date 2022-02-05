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В олимпийском Пекине 45 новых заболевших коронавирусом

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На Олимпиаде в Пекине выявили 45 новых случаев коронавируса. Такую статистику 5 февраля за минувшие сутки предоставили организаторы Игр.

Из 45 положительных тестов 25 принадлежат спортсменам и другим членам сборных, 20 — иным лицам, связанным с проведением соревнований.

В аэропорту выявили 26 зараженных, еще 19 — уже в олимпийской деревне.

Как сообщает ТАСС, положительных тестов в российской команде нет.

Всего с 23 января на Играх сдано 353 положительных теста на коронавирус, 136 из них — спортсменами и официальными лицами.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Россиянка Наталья Непряева выиграла первую медаль для нашей сборной.

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Комментарии (2)

Vikosa
Сами больные ни сном ни духом, что больны ... Страшная болезнь!
266410437
Если бы в России так брали тесты, как в Китае.......
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