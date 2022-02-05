Три человека попали в больницу после дорожного конфликта на юге Петербурга

Травматический пистолет против газового баллончика — в Пушкинском районе водители «Форда» и «Газели» решали, кто из них круче на дороге.



Ссора автомобилистов произошла около двух дня накануне на пересечении Софийской улицы и Заводского проспекта, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД 5 февраля. Громкие крики 27-летнего водителя «Форда» и 60-летнего водителя «Газели» привлекли внимание 61-летнего пассажира малотоннажного авто. Он несколько раз выстрелил в молодого оппонента. Тот, в свою очередь, распылил в нападавших газовый баллончик.