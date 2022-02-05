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Три человека попали в больницу после дорожного конфликта на юге Петербурга

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Травматический пистолет против газового баллончика — в Пушкинском районе водители «Форда» и «Газели» решали, кто из них круче на дороге.

Ссора автомобилистов произошла около двух дня накануне на пересечении Софийской улицы и Заводского проспекта, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД 5 февраля. Громкие крики 27-летнего водителя «Форда» и 60-летнего водителя «Газели» привлекли внимание 61-летнего пассажира малотоннажного авто. Он несколько раз выстрелил в молодого оппонента. Тот, в свою очередь, распылил в нападавших газовый баллончик.

В результате инцидента все участники конфликта были доставлены в медицинские учреждения. Водителя «Форда» с ранениями в спину увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Водителя и пассажира «Газели» доставили в травмпункт, где после оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (14)

Boris_93*1
Старость + ковид ? & последствия = стрельба в спину оппонента из резиноплюя для самообороны ... вспомнился перл министра Лаврова :)
Кровокрас
в спину раненый боец - он уже не молодец
П33/11-2
ну, во-первых, указанный в статье перекрёсток всё-таки в Колпинском, а не пушкинском районе.
Во-вторых, это яркий пример того, что нынче старость не за что уважать: мозгов нет, зато есть деньги на травмат=резиноплюй.
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