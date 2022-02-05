Петербургская изобретательница дважды поверила голосу в телефоне и добровольно отдала 2,2 млн рублей

Три года жительница Дачного не верила, что стала жертвой телефонных мошенников, пока ей не позвонили еще раз.
В полицию Кировского района 82-летняя петербургская изобретательница пришла накануне около половины пятого дня, стало известно «Фонтанке» 5 февраля. Она сообщила, что около часа дня на её мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что счета пенсионерки находятся в опасности. Он убедил женщину снять накопления (30 тысяч рублей) и перевести их через банкомат на Ленинском проспекте на другой счет. Когда женщина опомнилась после проведенной операции, то поняла, что её обманули.
В полиции она также вспомнила, что в декабре 2019 года другой голос в телефоне убедил её увеличить накопления, доверив их инвестиционной фирме. В течение 2020 года пенсионерка перевела на счета мошенников 30 тысяч долларов.
Заявительница является автором ряда изобретений в сфере электромашиностроения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.