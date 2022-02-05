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Петербургская изобретательница дважды поверила голосу в телефоне и добровольно отдала 2,2 млн рублей

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Три года жительница Дачного не верила, что стала жертвой телефонных мошенников, пока ей не позвонили еще раз.

В полицию Кировского района 82-летняя петербургская изобретательница пришла накануне около половины пятого дня, стало известно «Фонтанке» 5 февраля. Она сообщила, что около часа дня на её мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что счета пенсионерки находятся в опасности. Он убедил женщину снять накопления (30 тысяч рублей) и перевести их через банкомат на Ленинском проспекте на другой счет. Когда женщина опомнилась после проведенной операции, то поняла, что её обманули.

В полиции она также вспомнила, что в декабре 2019 года другой голос в телефоне убедил её увеличить накопления, доверив их инвестиционной фирме. В течение 2020 года пенсионерка перевела на счета мошенников 30 тысяч долларов.

Заявительница является автором ряда изобретений в сфере электромашиностроения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (7)

260928241
Вот почему приходится турбины тырить?
266197170
Мне звонили года три назад раза четыре, в первый раз я разорвал связь и перезвонил в СБ Сбербанка, оттуда не звонили. Потом я уже просто просил не вешать трубку, выезжает полиция. А потом позвонил голос такой молодой, что я сказал ему, чтобы он пошел к маме, чтобы она ему всыпала ремня. Сходил в Сбербанк и побеседовал с сотрудником. Звонки прекратились.
Алик-1
На днях я водил мошенника за нос пока он не бросил трубку. Вижу, пользы мало, когда богатые бабки сливают им столько денег, сколько у меня даже нет.
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