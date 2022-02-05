Петербургская изобретательница дважды поверила голосу в телефоне и добровольно отдала 2,2 млн рублей

Три года жительница Дачного не верила, что стала жертвой телефонных мошенников, пока ей не позвонили еще раз.



В полицию Кировского района 82-летняя петербургская изобретательница пришла накануне около половины пятого дня, стало известно «Фонтанке» 5 февраля. Она сообщила, что около часа дня на её мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что счета пенсионерки находятся в опасности. Он убедил женщину снять накопления (30 тысяч рублей) и перевести их через банкомат на Ленинском проспекте на другой счет. Когда женщина опомнилась после проведенной операции, то поняла, что её обманули.