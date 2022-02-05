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В России новый рекорд по заболевшим коронавирусом — более 177 тысяч человек за сутки

В России за сутки выявили 177 282 случая коронавируса, что стало новым максимумом за время пандемии. Об этом 5 февраля сообщает оперативный штаб.

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Новых заболевших за день выявили во всех регионах страны. Наибольший вклад в суточную заболеваемость вносит Москва с 22 444 заразившимися. Петербург по этому показателю остается на второй строчке с 21 780 новыми пациентами.

Летальную статистику пополнили 714 смертей, из которых 65 — в Петербурге. За всё время пандемии вирус унес в РФ 334 753 жизни.

Общее число заболевших COVID-19 в России выросло до 12 630 047 человек.

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Комментарии (36)

Mikle776
".... Москва с 22 444 заразившимися. Петербург по этому показателю остается на второй строчке с 21 780 новыми пациентами."
Если я не ошибаюсь, то в Москве население раза в два больше чем в Питере. А если учесть еще и "понаехавших", которых в столице явно больше...
НО число заболевших практически одинаково!!! При этом в Москве нет ограничений людям без QR кодов.... КАК ТАК ТО??? Моя логика сломана
266197170
Минус 56% за 14 дней.
266197170
Скоро пик пройдёт. В США пик был в начале января, 832 000 (население США в 2.5 раза больше российского). Сегодня 317 764 (минус 56%).
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