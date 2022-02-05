В России новый рекорд по заболевшим коронавирусом — более 177 тысяч человек за сутки

Новых заболевших за день выявили во всех регионах страны. Наибольший вклад в суточную заболеваемость вносит Москва с 22 444 заразившимися. Петербург по этому показателю остается на второй строчке с 21 780 новыми пациентами.



Летальную статистику пополнили 714 смертей, из которых 65 — в Петербурге. За всё время пандемии вирус унес в РФ 334 753 жизни.

