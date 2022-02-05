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Управляющая компанией доверилась знакомцу и лишилась «Мерседеса» за 5 млн на Пороховых, а с парковки на юге Петербурга уехал КАМАЗ

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Сотрудники уголовного розыска Петербурга ищут угонщиков, которые стали миллионерами, похитив представительское авто и грузовик.

За четыре часа 4 февраля два автовладельца заявили в Петербурге об угоне дорогих машин, сообщили «Фонтанке» 5 февраля в пресс-службе ГУ МВД.

Первым в 10 утра в полицию Фрунзенского района обратился 40-летний гендиректор логистической компании. Он сообщил, что не нашел на парковке у автоцентра на Грузовом проспекте КАМАЗ, который встал там на ночной постой около десяти вечера 3 февраля. Грузовик принадлежит по договору лизинга другой компании. Его стоимость заявитель оценил в 4,8 млн рублей.

А в два часа дня в полицию Красногвардейского района обратилась 30-летняя управляющая частной компанией. Она жаловалась на малознакомого мужчину, которому доверила ключи от автомобиля «Мерседес Бенц S500» на проспекте Передовиков в начале ноября прошлого года. Но машину стоимостью 5 млн рублей он ей так и не вернул.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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Комментарии (5)

265904863
Улица Передовиков
Майор Пронин
Такое впечатление, что писал человек, окончивший класса три, не больше.
Артист ритуальных услуг
Бедные, бедные управляющие компании, у которых нет денег на дворников..
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