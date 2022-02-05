Управляющая компанией доверилась знакомцу и лишилась «Мерседеса» за 5 млн на Пороховых, а с парковки на юге Петербурга уехал КАМАЗ

Сотрудники уголовного розыска Петербурга ищут угонщиков, которые стали миллионерами, похитив представительское авто и грузовик.



За четыре часа 4 февраля два автовладельца заявили в Петербурге об угоне дорогих машин, сообщили «Фонтанке» 5 февраля в пресс-службе ГУ МВД.

Первым в 10 утра в полицию Фрунзенского района обратился 40-летний гендиректор логистической компании. Он сообщил, что не нашел на парковке у автоцентра на Грузовом проспекте КАМАЗ, который встал там на ночной постой около десяти вечера 3 февраля. Грузовик принадлежит по договору лизинга другой компании. Его стоимость заявитель оценил в 4,8 млн рублей.