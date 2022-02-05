КОНи бегали по лесу в Песочном за парнем, который прятал пакет с наркотиком. И догнали

31-летнего жителя Кудрово оперативники довели до леса в районе Пограничной улицы в Песочном 3 февраля около половины одиннадцатого вечера, стало известно «Фонтанке» 5 февраля. Увидев приближающихся сотрудников полиции, парень сбросил пакет и дал стрекача. Но его быстро догнали. А вот полиэтиленовый пакет в снегу оперативники искали до часа ночи 4 февраля. И не зря.



В нем нашли смесь психотропов весом более 1,6 кг.

Мужчину доставили в Курортное ОМВД, где на него сначала составили протокол о «потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». После исследования вещества из пакета к административке добавилось уголовное дело о «попытке сбыта наркотиков».