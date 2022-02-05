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КОНи бегали по лесу в Песочном за парнем, который прятал пакет с наркотиком. И догнали

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков нашли в лесу крупного наркосбытчика. Попытка спрятать пакет с веществом в сугробе от уголовного дела его не спасла.

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31-летнего жителя Кудрово оперативники довели до леса в районе Пограничной улицы в Песочном 3 февраля около половины одиннадцатого вечера, стало известно «Фонтанке» 5 февраля. Увидев приближающихся сотрудников полиции, парень сбросил пакет и дал стрекача. Но его быстро догнали. А вот полиэтиленовый пакет в снегу оперативники искали до часа ночи 4 февраля. И не зря.

В нем нашли смесь психотропов весом более 1,6 кг.

Мужчину доставили в Курортное ОМВД, где на него сначала составили протокол о «потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». После исследования вещества из пакета к административке добавилось уголовное дело о «попытке сбыта наркотиков».

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Комментарии (6)

B17S
Господи, в 21 веке живем:отпечатки пальцев, телефон, приложения, видеокамеры, исследования. Доказательств выше крыши.
zlopopik
Солевой барыжка пойдет по этапу. На его место встанут другие. Геноцид продолжается. Территория зачищается.
Riptide
Щас он заболеет и врачи назначат ему
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