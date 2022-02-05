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«Моя социальная жизнь закончена». Турок уже 14 месяцев не выходит из коронавирусного карантина

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Гражданин Турции Музаффер Каясан уже 14 месяцев не может выбраться из коронавирусного карантина и обнять близких. Каждый раз он сдает ПЦР, но постоянно получает положительный результат. Грустную историю 4 февраля рассказал телеканал NTV.

56-летний турок из Стамбула борется с лейкемией. Осенью 2020 года он заболел ковидом и с тех пор ни один тест не дал отрицательный результат. Мужчина сдал уже 78 ПЦР-тестов, из-за ограничительных мер он не может видеться с родными, проживая месяц за месяцем в одиночестве. «Моя социальная жизнь закончена», — с грустью констатировал он.

Врачи объясняют ситуацию Каясана тем, что после пересадки костного мозга его иммунная система ослабла, теперь его жизнь поддерживается препаратами.

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Комментарии (5)

Guest1234
Из таких пациентов и появляются новые штаммы.
ӦВВӦ
Жалко мужчину(
Hans-Christian
Пусть переезжает из своей загнивающей Турции в посёлок имени Морозова 😎! Тут никто не будет заставлять его делать тесты, а народ на пятаке с удовольствием пообщается с ним на предмет предпочтений среди различных сортов пива.
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