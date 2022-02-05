«Моя социальная жизнь закончена». Турок уже 14 месяцев не выходит из коронавирусного карантина

Гражданин Турции Музаффер Каясан уже 14 месяцев не может выбраться из коронавирусного карантина и обнять близких. Каждый раз он сдает ПЦР, но постоянно получает положительный результат. Грустную историю 4 февраля рассказал телеканал NTV.



56-летний турок из Стамбула борется с лейкемией. Осенью 2020 года он заболел ковидом и с тех пор ни один тест не дал отрицательный результат. Мужчина сдал уже 78 ПЦР-тестов, из-за ограничительных мер он не может видеться с родными, проживая месяц за месяцем в одиночестве. «Моя социальная жизнь закончена», — с грустью констатировал он.

