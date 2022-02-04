Роскомнадзор готовит ограничения для Youtube в ответ на блокировку RT Deutsch

Роскомнадзор готовит экономические санкции против Youtube из-за блокировки российских СМИ — в частности, проблем немецкой «дочки» телеканала RT. Об этом 4 февраля пишут «Известия» со ссылкой на сообщение ведомства.



Ограничения могут включать в себя запрет на размещение рекламы и поисковую выдачу, а также ограничение платежей и переводов денег. Напомним, Youtube заблокировал аккаунт RT Deutsch в день начала работы 16 декабря. Сервис посчитал, что созданием нового канала RT пытается обойти блокировку предыдущих. В качестве причин для закрытия называлось размещение в СМИ фейков о коронавирусе — в эфире выступали «коронаскептики».

