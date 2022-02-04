«Зенит» предложил Ракицкому новый контракт. Но зарплата прежней не будет

Петербургский футбольный клуб «Зенит» сделал предложение защитнику Ярославу Ракицкому о продлении контракта. Об этом вечером 4 февраля со ссылкой на свой источник сообщает «Чемпионат».



«Клуб предложил соглашение на два года с понижением нынешней зарплаты. Игрок пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом свободным агентом», — заявил собеседник издания.



Ярослав Ракицкий играет в «Зените» с зимы 2019-го, провел 107 матчей, стал трехкратным чемпионом России. Его действующий контракт заканчивается после сезона 2021/22.

