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«Зенит» предложил Ракицкому новый контракт. Но зарплата прежней не будет

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» сделал предложение защитнику Ярославу Ракицкому о продлении контракта. Об этом вечером 4 февраля со ссылкой на свой источник сообщает «Чемпионат».

«Клуб предложил соглашение на два года с понижением нынешней зарплаты. Игрок пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом свободным агентом», — заявил собеседник издания.

Ярослав Ракицкий играет в «Зените» с зимы 2019-го, провел 107 матчей, стал трехкратным чемпионом России. Его действующий контракт заканчивается после сезона 2021/22.

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Комментарии (1)

Денеб
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