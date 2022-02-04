Meta добавляет новую функцию после жалоб на «изнасилование аватара»

Компания Meta (бывший Facebook) добавит функцию «личные границы» в своей виртуальной реальности после жалоб на сексуальные домогательства в метавселенной Horizon Worlds. Об этом 4 февраля сообщается в блоге компании.



Вокруг цифрового аватара, который представляет на экране человека, теперь установят невидимый барьер. Он не позволит подходить ближе, чем на 1,2 метра. Причем отключить функцию будет нельзя. Возможно, в будущем можно будет настраивать длину дистанции.



Вводить функцию пришлось после того, как в декабре 2021-го одна из тестировщиц заявила, что незнакомец «ощупал ее аватар». Она посчитала это сексуальным домогательством. В январе 2022-го американка пожаловалась на то, что ее «изнасиловали» четверо мужчин в метавселенной, сделав несколько фотографий этого процесса. Вице-президент Horizon тогда заявил, что компания разработает защиту для пользователей.

