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Meta добавляет новую функцию после жалоб на «изнасилование аватара»

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Компания Meta (бывший Facebook) добавит функцию «личные границы» в своей виртуальной реальности после жалоб на сексуальные домогательства в метавселенной Horizon Worlds. Об этом 4 февраля сообщается в блоге компании.

Вокруг цифрового аватара, который представляет на экране человека, теперь установят невидимый барьер. Он не позволит подходить ближе, чем на 1,2 метра. Причем отключить функцию будет нельзя. Возможно, в будущем можно будет настраивать длину дистанции.

Вводить функцию пришлось после того, как в декабре 2021-го одна из тестировщиц заявила, что незнакомец «ощупал ее аватар». Она посчитала это сексуальным домогательством. В январе 2022-го американка пожаловалась на то, что ее «изнасиловали» четверо мужчин в метавселенной, сделав несколько фотографий этого процесса. Вице-президент Horizon тогда заявил, что компания разработает защиту для пользователей.

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Комментарии (8)

RMN
Акции ещё хотят уронить?
Денеб
Виртуальный домогательства... Виртуальные маньяки..... Виртуальный тюремный срок....
Dazdraperma
Я бы еще, кроме соблюдения социальной дистанции, настоятельно рекомендовал добавить обязательное ношение электронными двойниками электронных масок. И электронное тестирование на модный вирус, с получением виртуального курокода, обязательного для получения возможности передвигаться по виртуальной вселенной. А то мало ли какой-нибудь ЭлекрОмикрон подхватишь. И на электронное ИВЛ приляжешь...
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