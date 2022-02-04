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«Начинаем подниматься». Во «ВКонтакте» заявили, что починили соцсеть

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Соцсеть «ВКонтакте» приходит в себя после масштабного сбоя, который 4 февраля фиксировался пользователями по всей России. Около часа они не могли послушать музыку и написать сообщения друзьям. Кого-то сбой застал во время очередной публичной дискуссии в комментариях.

«Начинаем подниматься», — заявили в официальном твиттере соцсети и проиллюстрировали хорошую новость мемом.

В ответ пользователи ответили, что работает пока десктоп-версия сайта, мобильная по-прежнему «лежит».

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