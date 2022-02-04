«Начинаем подниматься». Во «ВКонтакте» заявили, что починили соцсеть

Соцсеть «ВКонтакте» приходит в себя после масштабного сбоя, который 4 февраля фиксировался пользователями по всей России. Около часа они не могли послушать музыку и написать сообщения друзьям. Кого-то сбой застал во время очередной публичной дискуссии в комментариях.
«Начинаем подниматься», — заявили в официальном твиттере соцсети и проиллюстрировали хорошую новость мемом.
Начинаем подниматься 🥳 pic.twitter.com/lEKCZAKK8n— ВКонтакте (@vkontakte) February 4, 2022
В ответ пользователи ответили, что работает пока десктоп-версия сайта, мобильная по-прежнему «лежит».