На Филиппинах загорелось российское посольство

В здании посольства России в Маниле (Филиппины) произошел пожар. МИД РФ 4 февраля показал охваченное огнем здание.

В ведомстве отметили, что пожарные приехали быстро. Никто не пострадал.



На опубликованном снимке видно, что возгорание было довольно серьезным. Огонь охватил крышу и второй этаж.



Ранее сообщалось, что привитые «Спутником V» россияне пока не могут ездить на Филиппины. Чтобы приехать, туристам необходим признанный местными властями документ о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста.

