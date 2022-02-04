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На Филиппинах загорелось российское посольство

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В здании посольства России в Маниле (Филиппины) произошел пожар. МИД РФ 4 февраля показал охваченное огнем здание.

Фото: МИД России
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В ведомстве отметили, что пожарные приехали быстро. Никто не пострадал.

На опубликованном снимке видно, что возгорание было довольно серьезным. Огонь охватил крышу и второй этаж.

Ранее сообщалось, что привитые «Спутником V» россияне пока не могут ездить на Филиппины. Чтобы приехать, туристам необходим признанный местными властями документ о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста.

Фото: МИД России

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Комментарии (8)

Artem_9
Ну хоть одна приятная новость для рослиберды за сегодня!
265859857
Наркоту сжигают
Я Иванов
кто эти люди в комментариях? как же можно так не любить собственную страну?
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