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В Кронштадте подключили два новых светофора

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Два новых светофора появились на улицах Кронштадта, сообщает 4 февраля пресс-служба правительства Петербурга. Один заработал на проспекте Ленина возле дома 16. Другой будет регулировать транспортные потоки на пересечении Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги.

Установить светофоры на главных городских перекрестках губернатор Александр Беглов поручил еще в мае 2019 года, во время объезда Кронштадтского района. Еще два регулировщика на пересечении Кронштадтского шоссе с улицей Зосимова и на перекрестке проспекта Ленина с Гражданской улицей городские власти обещают запустить в конце февраля.

Статус города без единого светофора Кронштадт потерял в 2013 году. Первый автоматический регулировщик движения появился на пересечении Кронштадтского шоссе и улицы Адмирала Грейга. Да и тот, по словам местного жителя, больше мешал, чем помогал.

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Комментарии (4)

263888341
Такие новости надо на первом канале показывать, на прямой линии обсуждать. На встречах с Байденом. А не на Фъ
zelf
Помню улицу Восстания, около 2-х км длиной и десятка два лежачих полицейских на ней.
Otkating
Убогим и чупа чупс фантастика.
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