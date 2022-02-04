В Кронштадте подключили два новых светофора

Два новых светофора появились на улицах Кронштадта, сообщает 4 февраля пресс-служба правительства Петербурга. Один заработал на проспекте Ленина возле дома 16. Другой будет регулировать транспортные потоки на пересечении Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги.
Установить светофоры на главных городских перекрестках губернатор Александр Беглов поручил еще в мае 2019 года, во время объезда Кронштадтского района. Еще два регулировщика на пересечении Кронштадтского шоссе с улицей Зосимова и на перекрестке проспекта Ленина с Гражданской улицей городские власти обещают запустить в конце февраля.
Статус города без единого светофора Кронштадт потерял в 2013 году. Первый автоматический регулировщик движения появился на пересечении Кронштадтского шоссе и улицы Адмирала Грейга. Да и тот, по словам местного жителя, больше мешал, чем помогал.