В Кронштадте подключили два новых светофора

Два новых светофора появились на улицах Кронштадта, сообщает 4 февраля пресс-служба правительства Петербурга. Один заработал на проспекте Ленина возле дома 16. Другой будет регулировать транспортные потоки на пересечении Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги.



Установить светофоры на главных городских перекрестках губернатор Александр Беглов поручил еще в мае 2019 года, во время объезда Кронштадтского района. Еще два регулировщика на пересечении Кронштадтского шоссе с улицей Зосимова и на перекрестке проспекта Ленина с Гражданской улицей городские власти обещают запустить в конце февраля.

