18-й фестиваль «Пять вечеров»: «Первая читка», «Записки нетрезвого человека» и «Звёзды в черной дыре»

С 6 по 10 февраля в Петербурге пройдет 18-й театральный фестиваль «Пять вечеров» им. Александра Володина. В программе фестиваля — лекции, показ эскизов по пьесам шорт-листа конкурса «Первая читка», показ кинодебюта Виктора Рыжакова и премьеры Руслана Кудашова по автобиографической исповеди Александра Володина.

Фестиваль откроется 6 февраля публичной лекцией арт-директора фестиваля и главного редактора «Петербургского театрального журнала» Марины Дмитревской ««Что-то знает Шура Лившиц»: Александр Володин вчера и сегодня». Лекция пройдёт в библиотеке им. В. И. Ленина, вход бесплатный, предусмотрена регистрация. 16+

9 февраля состоится показ фильма «День мёртвых» (16+) по пьесе Алексея Еньшина «Родительский день», представленной на фестивале два года назад. Мать и сын разбираются в своих отношениях, навещая кладбища в «родительскую субботу». После показа пройдет встреча с исполнителями главных ролей Агриппиной Стекловой и Александром Палем и режиссером фильма Виктором Рыжаковым. Вход бесплатный, по регистрации.

7, 8, 9 февраля в театре «На Литейном» пройдут читки 8 пьес из лонг-листа. Эскизы по пьесам представят петербургские режиссеры Кирилл Люкевич, Роман Муромцев, Виктор Бугаков, Юлия Макарова, Роман Бокланов, Никита Славич, Светлана Князева, Валентин Захаров. Вход свободный, ограничен количеством мест в зале. 18+

Театр «На Литейном» представит спектакли «Антарктида» (16+) режиссёра Петра Чижова и «Звёзды в черной дыре» (16+) в постановке Ивана Рябенко. Оба спектакля родились на «Первой читке», первый в 2016, второй — в 2021 году. Спектакли покажут 8 и 9 февраля.



10 февраля состоится предпремьерный показ спектакля Руслана Кудашова (Театр «Мастерская») «Записки нетрезвого человека» (16+) с Фомой Бызгу и Верой Латышевой в главных ролях. Спектакль посвящен своеобразному альтер эго самого Володина — русскому интеллигенту 20-го века — мечущемуся, рефлексирующему и томимому чувством вины. «Записки» — это исповедь, переплетенная с воспоминаниями о детстве, поступлении в институт, первой любви, войне и начале писательства.

