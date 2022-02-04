ДТП с фурой на Софийской остановило даже КАД: на внешнем кольце 3-километровый затор

Днем 4 февраля на Софийской улице, в районе заправки Shell в сторону Колпино, произошло ДТП с участием грузового автомобиля, сообщает в группе «Автолюбители Колпино» очевидец Сергей. Сначала пробка копилась на самой Софийской, но к вечеру уже переползла на КАД и начинается уже перед развязкой с Московским шоссе.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» подтвердили, что из-за аварии на Софийской на внешнем кольце скопился затор длиной три километра. На самой кольцевой каких-либо происшествий там нет. Съезды на Софийскую, по данным «Яндекс.Пробок», стоят как с внешнего, так и с внутреннего кольца. В общей сложности пробка тянется на 6,5 километра.