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ДТП с фурой на Софийской остановило даже КАД: на внешнем кольце 3-километровый затор

Дорожная авария в Колпинском районе Петербурга спровоцировала транспортный коллапс еще и в соседнем Пушкинском. Очередь тянется уже по кольцевой.

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Днем 4 февраля на Софийской улице, в районе заправки Shell в сторону Колпино, произошло ДТП с участием грузового автомобиля, сообщает в группе «Автолюбители Колпино» очевидец Сергей. Сначала пробка копилась на самой Софийской, но к вечеру уже переползла на КАД и начинается уже перед развязкой с Московским шоссе.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» подтвердили, что из-за аварии на Софийской на внешнем кольце скопился затор длиной три километра. На самой кольцевой каких-либо происшествий там нет. Съезды на Софийскую, по данным «Яндекс.Пробок», стоят как с внешнего, так и с внутреннего кольца. В общей сложности пробка тянется на 6,5 километра.

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