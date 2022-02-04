В Петербурге «РазДельному Сбору» не хватает волонтёров

В Петербурге 5 февраля экологическое движение «РазДельный Сбор» проведёт очередную акцию по сбору вторсырья. В разных районах города будут работать около 20 точек. Но их могло быть и больше.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо заранее зарегистрироваться. Это связано с коронавирусными ограничениями. «Регистрация сделана таким образом, чтобы количество посетителей в каждый момент времени не превышало разрешённую цифру», — говорят организаторы.

Регистрацию можно пройти на сайте «РазДельного Сбора», выбрав удобное время и пункт сбора. Что можно приносить и что не принимают, можно узнать здесь.



Кроме того, на некоторых пунктах будут работать волонтёры «Благотворительной больницы», они будут принимать медикаменты, очки и перевязочные материалы. Напомним, «Благотворительная больница» — это сообщество медиков-волонтёров, которые с 2018 года оказывают помощь бездомным. Какие медикаменты необходимы и по каким адресам их будут принимать, можно узнать здесь.

Всего будут работать 18 точек «РазДельного Сбора», но не во всех районах. По словам организаторов, отмена акций по тем или иным адресам связана с тем, что не хватает волонтёров.

«Бывает, что в каком-нибудь районе акция по сбору вторсырья не проходит два, три, четыре месяца подряд (акции проходят в первую субботу каждого месяца. — Прим. ред.) Самая частая причина — нехватка волонтёров. Для того, чтобы провести акцию, нужны люди. Волонтёры не только держат мешки, но и отвечают на вопросы, следят за тем, чтобы в кучу вторсырья не попало ничего лишнего, фотографируют (это нужно для отчётов по грантам), считают количество пришедших, привозят на место пустые мешки, баннеры и раздатки перед началом акции и увозят остатки в конце, грузят вторсырьё в машины и так далее. Координатор акции — а это тоже волонтёр — следит за порядком, держит связь с водителями транспорта, подаёт в органы власти документы, нужные для согласования акции и многое другое. Волонтёрство — занятие часто радостное, но это не значит, что от него не устают. И чем меньше рядом товарищей, которые могут поддержать, сменить, отпустить домой — тем устают сильнее. Уставший волонтёр не хочет принимать сырьё, он хочет остаться в субботу утром дома и спокойно поспать. В конце концов волонтёров становится слишком мало или они все устают, и акция отменяется», — рассказывают организаторы.

