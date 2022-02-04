В Петербурге на двое суток арестовали балагура, любящего ругаться и ломать скамейки

Красносельский райсуд Петербурга на двое суток арестовал буйного гражданина, который прилюдно ругался и вымещал злость на машине и скамейках. Вину он все же признал, сообщает 4 февраля объединенная пресс-служба городских судов.



История начала разворачиваться 1 февраля на улице Маршала Казакова. Мужчина громко бранился и ударом ноги оставил вмятину на машине, которая ехала по тротуару. Его попытались утихомирить прибывшие на место полицейские, но тот не реагировал и продолжал ругаться, отказался добровольно сесть в патрульный автомобиль и хватал сотрудников за форму.

