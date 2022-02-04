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В Петербурге на двое суток арестовали балагура, любящего ругаться и ломать скамейки

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Красносельский райсуд Петербурга на двое суток арестовал буйного гражданина, который прилюдно ругался и вымещал злость на машине и скамейках. Вину он все же признал, сообщает 4 февраля объединенная пресс-служба городских судов.

История начала разворачиваться 1 февраля на улице Маршала Казакова. Мужчина громко бранился и ударом ноги оставил вмятину на машине, которая ехала по тротуару. Его попытались утихомирить прибывшие на место полицейские, но тот не реагировал и продолжал ругаться, отказался добровольно сесть в патрульный автомобиль и хватал сотрудников за форму.

Буяна увезли в отдел полиции, но это его не успокоило: он упирался, вырывался, бранился и угрожал сотрудникам неприятностями по службе. В помещении для задержанных он разломал фанерный щит скамейки, его перевели в другое помещение, но и там скамейка не устояла.

На заседании гражданин раскаялся, но все равно был арестован за мелкое хулиганство.

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