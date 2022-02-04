В поселке Ашукино в Подмосковье рухнула крыша школьного актового зала. Об этом 4 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Площадь обрушения составила 700 квадратных метров. Никто не пострадал. Детей в здании не было.
В подмосковной школе рухнула крыша актового зала
В поселке Ашукино в Подмосковье рухнула крыша школьного актового зала. Об этом 4 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Площадь обрушения составила 700 квадратных метров. Никто не пострадал. Детей в здании не было.
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