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В подмосковной школе рухнула крыша актового зала

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В поселке Ашукино в Подмосковье рухнула крыша школьного актового зала. Об этом 4 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Площадь обрушения составила 700 квадратных метров. Никто не пострадал. Детей в здании не было.

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Комментарии (5)

killbeachtrash
С этим русским "Всегда Авось, с этим русским - небось не здесь"...Повезло детям и их родителям. Не повезло ремонтникам , администрации и прочим.
DEMOMON
Не то слово, как повезло. 100% были бы жертвы.
AGP
Снег с крыши не убирали?
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