FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -8
76.65р86.56р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Газовоз собрал три легковые машины на Парнасе, уронив одну на бок

Автоцистерна с надписью «Пропан — огнеопасно» попала в аварию на севере Петербурга. Другим водителям приходится объезжать по «встречке».

0
Печать

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На проспекте Энгельса, не доезжая 4-го Верхнего переулка на Парнасе, столкнулись газовоз и три легковых автомобиля, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей. Одна из легковых от удара опрокинулась на левый бок. Автоцистерна, судя по надписи, предназначена для перевозки пропана. Была ли она полной или пустой, пока неизвестно.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16342836" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
ПоделитьсяПоделиться

Авария затруднила проезд в сторону КАД. «Проезжала недавно, все еще стояли, служб не было. Объезд по встречке», — пишет участница группы Татьяна.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16342836" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний