Газовоз собрал три легковые машины на Парнасе, уронив одну на бок

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На проспекте Энгельса, не доезжая 4-го Верхнего переулка на Парнасе, столкнулись газовоз и три легковых автомобиля, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей. Одна из легковых от удара опрокинулась на левый бок. Автоцистерна, судя по надписи, предназначена для перевозки пропана. Была ли она полной или пустой, пока неизвестно.
Авария затруднила проезд в сторону КАД. «Проезжала недавно, все еще стояли, служб не было. Объезд по встречке», — пишет участница группы Татьяна.