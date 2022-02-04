В ДТП на Кубинской пострадали двое. Легковая врезалась в грузовик

В 12:50 возле дома 80 по Кубинской улице мужчина на легковом автомобиле Volkswagen не справился с управлением и столкнулся с ехавшим по встречной полосе МАНом, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате оба водителя получили травмы средней степени тяжести, пострадавших увезли скорые.



Детали произошедшего устанавливает дорожная полиция. Из-за ДТП движение на Кубинской улице некоторое время было сильно затруднено и собрался плотный затор на километр. Сейчас там свободно.