FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -8
76.65р86.56р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

В ДТП на Кубинской пострадали двое. Легковая врезалась в грузовик

Стали известны подробности серьезной аварии, собравшей пробку в Московском районе Петербурга днем 4 февраля. Вторым участником ДТП оказался грузовик, и досталось обоим водителям.

0
Печать
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16342257" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
ПоделитьсяПоделиться

В 12:50 возле дома 80 по Кубинской улице мужчина на легковом автомобиле Volkswagen не справился с управлением и столкнулся с ехавшим по встречной полосе МАНом, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате оба водителя получили травмы средней степени тяжести, пострадавших увезли скорые.

Детали произошедшего устанавливает дорожная полиция. Из-за ДТП движение на Кубинской улице некоторое время было сильно затруднено и собрался плотный затор на километр. Сейчас там свободно.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16342257" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний