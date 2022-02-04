Deutsche Welle официально закрыла корпункт в России. Новое место редакции уже предложено

Вещательная организация Германии Deutsche Welle официально объявила о закрытии корпункта в России.



«Deutsche Welle закрыла свой офис в Москве. Кроме того, все сотрудники должны сдать свои аккредитации в эту пятницу», — сообщается 4 февраля на сайте организации.



В заявлении подчеркивается, что немецкий вещатель соблюдает запрет на вещание, введенный российскими властями.



Латвия уже предложила перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу.



МИД РФ сегодня, 4 февраля, заявил, что журналисты Deutsche Welle в пятницу должны сдать аккредитации. Санкции в отношении DW являются ответом Москвы на запрет работы канала RT DE в Германии.

