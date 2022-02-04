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Deutsche Welle официально закрыла корпункт в России. Новое место редакции уже предложено

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Вещательная организация Германии Deutsche Welle официально объявила о закрытии корпункта в России.

«Deutsche Welle закрыла свой офис в Москве. Кроме того, все сотрудники должны сдать свои аккредитации в эту пятницу», — сообщается 4 февраля на сайте организации.

В заявлении подчеркивается, что немецкий вещатель соблюдает запрет на вещание, введенный российскими властями.

Латвия уже предложила перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу.

МИД РФ сегодня, 4 февраля, заявил, что журналисты Deutsche Welle в пятницу должны сдать аккредитации. Санкции в отношении DW являются ответом Москвы на запрет работы канала RT DE в Германии.

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Комментарии (6)

мухомор
На тему того, что государственный DW не пропагандист, не то что ваши Симоняны есть несколько прекрасных цитат.
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DW на русском
@dw_russian
ВВП России в 2020 году сократился на 3,1 процента. Это сильнейшее падение экономики за 11 лет - после кризиса 2009 года. По данным Росстата, это связано с ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом и со снижением мирового спроса на энергоресурсы
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DW на русском
@dw_russian
Пандемия нанесла значительный ущерб немецкой экономике. Впрочем, дела обстоят лучше, чем ожидалось: ВВП Германии снизился на 5%, а годовая инфляция составила 0,5%. Прогнозы на 2021 год весьма оптимистичны - эксперты ожидают мощное оздоровление экономики
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