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Умер сценарист «Человека с бульвара Капуцинов» Эдуард Акопов

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Российский сценарист, драматург и писатель Эдуард Акопов скончался в возрасте 76 лет. Похороны кинематографиста состоятся в Лос-Анджелесе, где он жил в последние годы, сообщает «Газета.Ру» 4 февраля.

Вдова сценариста рассказала изданию, что причиной смерти Эдуарда Акопова стал инфаркт, который он перенес на фоне заражения коронавирусной инфекцией.

Эдуард Акопов стал известен как сценарист в 1970–1980-х годах в СССР. По его работам сняты фильмы «Солдат и слон» (1977), «Сдаётся квартира с ребёнком» (1978), «Шелковица» (1979), «Будьте моим мужем» (1981), «Воскресный папа» (1985). Но самой известной работой Акопова стал сценарий к комедийному вестерну «Человек с бульвара Капуцинов», в котором снялись Андрей Миронов, Николай Караченцев, Олег Табаков и другие звезды советского кино.

Последней работой Эдуарда Акопова в кино стал сценарий к фильму «Человек с бульвара Капуцинок» (2009), ремейк его знаменитой работы.

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Комментарии (1)

iigaza
Мы все умрем, кроме, конечно, Владимира Владимировича.
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