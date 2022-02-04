Умер сценарист «Человека с бульвара Капуцинов» Эдуард Акопов

Российский сценарист, драматург и писатель Эдуард Акопов скончался в возрасте 76 лет. Похороны кинематографиста состоятся в Лос-Анджелесе, где он жил в последние годы, сообщает «Газета.Ру» 4 февраля.



Вдова сценариста рассказала изданию, что причиной смерти Эдуарда Акопова стал инфаркт, который он перенес на фоне заражения коронавирусной инфекцией.



Эдуард Акопов стал известен как сценарист в 1970–1980-х годах в СССР. По его работам сняты фильмы «Солдат и слон» (1977), «Сдаётся квартира с ребёнком» (1978), «Шелковица» (1979), «Будьте моим мужем» (1981), «Воскресный папа» (1985). Но самой известной работой Акопова стал сценарий к комедийному вестерну «Человек с бульвара Капуцинов», в котором снялись Андрей Миронов, Николай Караченцев, Олег Табаков и другие звезды советского кино.

