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Причастного к терактам на «Лубянке» связного приговорили к пожизненному сроку

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Суд в Москве приговорил к пожизненному заключению Магомеда Нурова, который признал свое участие в организации терактов в столичном метро в 2010 году.

Нурова приговорили по четырем статьям, в том числе за бандитизм и незаконное изготовление оружия. Как установил суд, и Нуров с этим не спорил, он был связным, подвозил организаторов на места встреч и прятал одного из причастных к смерти 39 человек после теракта.

Нурова задержали в 2019 году. Все остальные террористы из группы, известные следствию, ликвидированы. Он приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима и штрафу в 300 тысяч. Также судом был удовлетворен иск метрополитена на 17 млн рублей.

Взрывчатка сдетонировала на станциях метро «Лубянка» и «Парк Культуры» 29 марта 2010 года. Реализовали взрыв две смертницы. Погибли 39 человек, 160 были ранены. Лидера боевиков и главного организатора теракта Магомедали Вагабова ликвидировали 12 лет назад.

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