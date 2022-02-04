Причастного к терактам на «Лубянке» связного приговорили к пожизненному сроку

Суд в Москве приговорил к пожизненному заключению Магомеда Нурова, который признал свое участие в организации терактов в столичном метро в 2010 году.

Нурова приговорили по четырем статьям, в том числе за бандитизм и незаконное изготовление оружия. Как установил суд, и Нуров с этим не спорил, он был связным, подвозил организаторов на места встреч и прятал одного из причастных к смерти 39 человек после теракта.

Нурова задержали в 2019 году. Все остальные террористы из группы, известные следствию, ликвидированы. Он приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима и штрафу в 300 тысяч. Также судом был удовлетворен иск метрополитена на 17 млн рублей.