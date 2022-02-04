Грузовой поезд затормозил «Ласточку» из Пскова на подъезде к Петербургу

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, около 7:50 на станции Гатчина-Варшавская путь для движения из-за повреждения токоприемника перекрыл грузовой поезд.



На подъезде к Петербургу встали четыре электропоезда: два сообщением Луга — Санкт-Петербург, один — Санкт-Петербург — Сиверская, и «Ласточка» из Пскова.



Задержка в движении составила от получаса до 1 часа 40 минут.



Транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства и должна будет дать оценку техническому состоянию подвижного состава и проведению его планово-предупредительного ремонта.

