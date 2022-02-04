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Грузовой поезд затормозил «Ласточку» из Пскова на подъезде к Петербургу

Четыре пригородных пассажирских поезда задержали утром 4 февраля из-за вставшего на путях грузового.

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Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, около 7:50 на станции Гатчина-Варшавская путь для движения из-за повреждения токоприемника перекрыл грузовой поезд.

На подъезде к Петербургу встали четыре электропоезда: два сообщением Луга — Санкт-Петербург, один — Санкт-Петербург — Сиверская, и «Ласточка» из Пскова.

Задержка в движении составила от получаса до 1 часа 40 минут.

Транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства и должна будет дать оценку техническому состоянию подвижного состава и проведению его планово-предупредительного ремонта.

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