Суточная заболеваемость коронавирусом обновила очередной рекорд. Петербург догоняет Москву

Новых заболевших за день выявили во всех регионах страны. Наибольший вклад в суточную заболеваемость вносит Москва с 25 019 заразившимися. Петербург по этому показателю остается на второй строчке с 21 832 новыми пациентами. Разрыв между столицами постепенно сокращается — если вчера он был почти 5600, то сегодня чуть более 3000.

Летальную статистику пополнили 682 смерти, из которых 57 — в Петербурге. За все время пандемии вирус унес в РФ 334 039 жизни.

Общее число заболевших COVID-19 в России выросло до 12 452 765.