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Суточная заболеваемость коронавирусом обновила очередной рекорд. Петербург догоняет Москву

В России за сутки выявили 168 201 случай коронавируса, что стало новым максимумом за время пандемии. Об этом 4 февраля сообщает оперативный штаб.

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Новых заболевших за день выявили во всех регионах страны. Наибольший вклад в суточную заболеваемость вносит Москва с 25 019 заразившимися. Петербург по этому показателю остается на второй строчке с 21 832 новыми пациентами. Разрыв между столицами постепенно сокращается — если вчера он был почти 5600, то сегодня чуть более 3000.

Летальную статистику пополнили 682 смерти, из которых 57 — в Петербурге. За все время пандемии вирус унес в РФ 334 039 жизни.

Общее число заболевших COVID-19 в России выросло до 12 452 765.

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Комментарии (35)

kukuruzza
Что удивляться то?Я недавно со знакомыми учителями пообщалась—это жесть.
Младшие классы вынуждены ходить в школу,заболевшие учителя им преподают—не дают им больничный если температура не выше 38.Или им тупо не попасть на прием,чтоб на больняк сесть,а без больняка — прогул получается…Вот и вынуждены ползти с температурой и слабостью в школу…
260708081
Летальность уже меньше, чем при группе... По крайней мере, такая же была, когда зараженных в день было в 5-7 раз меньше.
bestteacher.1c
В Методических рекомендациях МР 3.1.2.0118-17 "Методика расчета эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ по субъектам РФ" утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФА.Ю. Поповой указаны (рассчитаны) для каждой недели, для каждого региона РФ средние числа заболевших и число заболевших, после достижения которого объявляется эпидемия.
В Санкт-Петербурге на 5 (4) неделе эти числа следующие (на 10000 населения):
Среднее число заболевших 62,6 (56,9), толерантны предел 91,4 (80,2). Население СПб
на 2022 г 5376000. Получаем на этой неделе в день нормальное число заболевших 5376000/10000*62,6/7=4807 чел, а эпидемический порог 5376000/10000*91,4/7=7019 чел.
Заболеваемость в 21832 чел. В три раза выше толерантного уровня.
Но эпидемия не объявляется и чрезвычайное положение не вводится.
Для сравнения 25.12.2021 заболели/умерли 2072/52. Сейчас 21832/57. Надули в 10 раз.
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