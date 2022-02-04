«Удивительная обезьянка» за 200 тысяч. Суд в Петербурге запретил объявления о продаже краснокнижных животных

Московский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство прокурора и запретил два объявления о продаже редких обезьянок — мангобеев. Один продавец предлагал «удивительных животных» за минимальную цену в 50 тысяч рублей, второй установил ценник в 200 тысяч.



Как сообщает 4 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга, разрешения на оборот ценных охраняемых животных продавцы — оба москвичи — не предоставили. Суд пришел к выводу, что опубликованные материалы содержат сведения о деятельности, представляющей опасность для окружающей природной среды.

