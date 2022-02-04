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«Удивительная обезьянка» за 200 тысяч. Суд в Петербурге запретил объявления о продаже краснокнижных животных

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Московский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство прокурора и запретил два объявления о продаже редких обезьянок — мангобеев. Один продавец предлагал «удивительных животных» за минимальную цену в 50 тысяч рублей, второй установил ценник в 200 тысяч.

Как сообщает 4 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга, разрешения на оборот ценных охраняемых животных продавцы — оба москвичи — не предоставили. Суд пришел к выводу, что опубликованные материалы содержат сведения о деятельности, представляющей опасность для окружающей природной среды.

«Мангобей включен в перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Кроме того, мангобей включен в перечень животных, занесенных в приложения 1, 2, 3 к Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой уничтожения», — уточняют в пресс-службе.

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