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В Екатеринбурге задержали вандала-«офтальмолога», пририсовавшего глаза на картине ученицы Малевича

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В четверть миллиона оценены реставрационные работы с картиной Анны Лепорской «Три фигуры». Во время выставки в Екатеринбурге им пририсовали глаза.

О возбуждении дела по статье о вандализме стало известно накануне, хотя не известный ранее «офтальмолог» поправил ее еще в начале декабря. Сообщалось, что в МВД не сочли ущерб существенным. 4 февраля в пресс-службе ГУ МВД отметили, что подозреваемый задержан, но ведет себя агрессивно — «демонстрируя, что весь процесс ему не по душе».

Картина застрахована, и требуемая для реставрации сумма уже передана Третьяковской галерее как владельцу полотна. Стоят «Три фигуры» больше 70 млн рублей.

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Комментарии (4)

Вяйне
Лучше не стало... Хуже, в прочем, тоже.
SU LUX INN
раз Ему следствие не по душе - значит, надо Его отпустить!
Zdobsi
Картина барахло какое то. Подражание Малевичу. Кто интересно так ЭТО оценил и почему? Сами эксперты формируют спрос на подобные поделки. Ну и стоимость реставрации сомнительная, все сильно раздуто.
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