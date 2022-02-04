В Екатеринбурге задержали вандала-«офтальмолога», пририсовавшего глаза на картине ученицы Малевича

В четверть миллиона оценены реставрационные работы с картиной Анны Лепорской «Три фигуры». Во время выставки в Екатеринбурге им пририсовали глаза.

О возбуждении дела по статье о вандализме стало известно накануне, хотя не известный ранее «офтальмолог» поправил ее еще в начале декабря. Сообщалось, что в МВД не сочли ущерб существенным. 4 февраля в пресс-службе ГУ МВД отметили, что подозреваемый задержан, но ведет себя агрессивно — «демонстрируя, что весь процесс ему не по душе».

Картина застрахована, и требуемая для реставрации сумма уже передана Третьяковской галерее как владельцу полотна. Стоят «Три фигуры» больше 70 млн рублей.