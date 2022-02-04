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Трое воспитанников детского центра на юге Петербурга сбежали во время пожарной тревоги

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Во время пожарной тревоги из Центра содействия семейному воспитанию в Кировском районе Петербурга сбежали трое воспитанников. Но заметили это лишь через несколько часов.

Сигнализация сработала в здании на улице Лени Голикова накануне около шести вечера. Трое воспитанников детского центра — две девочки 14 и 17 лет, а также 15-летний мальчик — в это время ушли из здания. Об их исчезновении воспитать учреждения сообщила в полицию около одиннадцати вечера.

Полицейским передали приметы пропавших ребят, отметив, что ранее ни один из них не уходил из центра и не убегал из дома.

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Комментарии (8)

ssr
У нас теперь так детский дом обзывают)))
kоt-obormot
Вы куда? В Крым, дяденька. Зачем, там тепло. Там яблоки.©
NATALIA18L
Что за учреждение такое? Что значит сбежали? Их там насильно держали, как в тюрьме? Они не могут отлучаться совсем?
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