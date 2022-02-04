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Верховный суд не разрешил садиться за руль после приема корвалола

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Лишенный водительских прав россиянин пытался оспорить в суде норму, по которой после приема корвалола нельзя садиться за руль. Не получилось.

О решении суда СМИ сообщают 4 февраля. Истца остановили после того, как он не пропустил пешеходов. Дорожная полиция отправила его на освидетельствование, после чего в крови были обнаружены следы барбитуратов, и его лишили прав за вождение в состоянии опьянения.

Истец в суде отметил, что подобные вещества могут оставаться в организме и после приема некоторых лекарств, например корвалола. Суд его не поддержал и напомнил, что по российским законам садиться за руль нетрезвым запрещено, и причина опьянения отходит на второй план.

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Комментарии (13)

Mollyy
В инструкции к корвалолу всё есть. Управлять нельзя.
мухомор
всё правильно.
вообще наличие у нас в аптеках безрецептурных барбитуратов и бензодиазепинов это так себе.
как же там Европейцы без коравалола живут, бедняжки.
VKuser4636990
Не ожидал от верховного суда такого "бумажного" интеллекта.
Закон призванный обществом бороться с "пьяной" ездой, линчует законопослушных граждан. А судьи тогда зачем?
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