Верховный суд не разрешил садиться за руль после приема корвалола

Лишенный водительских прав россиянин пытался оспорить в суде норму, по которой после приема корвалола нельзя садиться за руль. Не получилось.

О решении суда СМИ сообщают 4 февраля. Истца остановили после того, как он не пропустил пешеходов. Дорожная полиция отправила его на освидетельствование, после чего в крови были обнаружены следы барбитуратов, и его лишили прав за вождение в состоянии опьянения.

Истец в суде отметил, что подобные вещества могут оставаться в организме и после приема некоторых лекарств, например корвалола. Суд его не поддержал и напомнил, что по российским законам садиться за руль нетрезвым запрещено, и причина опьянения отходит на второй план.