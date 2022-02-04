Сосулька-рекордсменка высотой более четырех метров выросла на Кондратьевском проспекте в Петербурге

Жителей Калининского района пугает огромная сосулька, которая выросла на одном из корпусов дома № 62 по Кондратьевскому проспекту. В ночь на 4 февраля читатель «Фонтанки» Алексей поделился фотографиями гиганта.
На кадрах видно, что сосулька родилась из водостока. Ледяной сталактит приобнял трубу и начал расти вниз. У «паразита» две части — одна сползает по водостоку, другая свешивается вниз самостоятельно. Алексей на глаз измерил длину первой части — получилось около 4,5 метров. Петербуржец считает, что эта сосулька потенциально опасна.