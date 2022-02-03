FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -12
76.65р86.56р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Защитник из Казахстана принес «Зениту» первую победу на сборах в Португалии

0
Печать

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился первый матч тренировочного сбора в Португалии против датского «Мидтьюлланда». Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0. Единственный мяч на 40-й минуте забил защитник Нуралы Алип.

Алип по-прежнему находится на просмотре в «Зените». Он стал первым казахстанским игроком с 2004 года, кому удалось забить гол в составе петербургского клуба. В последний раз такое удавалось Евгению Тарасову.

В текущем сезоне Алип в 13 матчах за «Кайрат» во всех турнирах забил один гол. Его контракт истекает в конце 2023 года. Его трансферную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,7 млн евро.

Первый официальный матч после зимней паузы «Зенит» сыграет в Петербурге 17 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний