Защитник из Казахстана принес «Зениту» первую победу на сборах в Португалии

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился первый матч тренировочного сбора в Португалии против датского «Мидтьюлланда». Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0. Единственный мяч на 40-й минуте забил защитник Нуралы Алип.
Все! 1:0! С победой, сине-бело-голубые! 💙#ЗенитМидтьюлланд #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/hXbcOdEvJl— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 3, 2022
Алип по-прежнему находится на просмотре в «Зените». Он стал первым казахстанским игроком с 2004 года, кому удалось забить гол в составе петербургского клуба. В последний раз такое удавалось Евгению Тарасову.
В текущем сезоне Алип в 13 матчах за «Кайрат» во всех турнирах забил один гол. Его контракт истекает в конце 2023 года. Его трансферную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,7 млн евро.
Первый официальный матч после зимней паузы «Зенит» сыграет в Петербурге 17 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом».