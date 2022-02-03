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Акции Meta рухнули на 25% после публикации неудачного отчета компании

Акции Meta Platforms, материнской компании Facebook, обрушились на 25% в ходе торгов в четверг, 3 февраля. Перед этим компания опубликовала квартальный отчет о финансовых результатах, где рассказала о падении прибыли и количества ежедневных активных пользователей.

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Стоимость бумаг компании резко обвалилась на старте торгов на бирже NASDAQ (17:30 мск), чуть ли не до 26%. Сейчас цена медленно восстанавливается. По данным на 18:14, акции торгуются по 245,33 доллара, падение сократилось до 24%.

Ранее Meta опубликовала отчет о финансовых результатах в 4-м квартале 2021 года, первый после ребрендинга и переориентации на метавселенную. В нем сказано, что чистая прибыль упала на 8%, до 10,28 млрд долларов. Кроме того, впервые за 18 лет сократилось ежедневное количество активных пользователей социальной сети Facebook — с 1,930 до до 1,929 млрд к предыдущему кварталу.

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Комментарии (11)

Artem_9
Бумага она и есть бумага)
Денеб
Назвали "Мета"..... А прибыли - нету.......
Денеб
Вот вам и "ребрендинг и переориентация на метавселенную"....Огромный мыльный пузырь всё это..... Слишком широко замахнулись......
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