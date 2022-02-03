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В Омске за издевательства над младенцем задержали мужчину по фамилии Живодер

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Бил по голове, переворачивал вверх ногами и тряс своего 9-месячного пасынка 32-летний житель Омска, сообщает пресс-служба Следкома по Омской области. Сейчас мужчина с фамилией Живодер задержан, против него возбудили уголовное дело по статье «Истязание» и готовятся взять под стражу.

Мужчина измывался над младенцем целую неделю, с 26 января по 1 февраля, пока матери малыша не было дома — в ноябре семья с тремя детьми переехала в Омск из Нижневартовска, и женщина вернулась на север оформлять пособие. Все это время из квартиры доносились крики, детский плач и нецензурная брань, пишет NGS55.

В больницу мальчик попал 2 февраля в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому и судороги. Остальных детей поместили в специализированный дом ребенка.

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Комментарии (9)

James Cook
.."как вы яхту назовёте , так она и поплывёт".
AlBerkut
Живодер... Какая хорошая фамилия, прямо говорящая😂
Вспоминается много лет назад в С-Пб были осуждены участники вроде как ОПГ, лидером которой был Шмаровоз. И это не погоняло, это фамилия😂😂😂
chip1
Кто то видел своего участкового? И я не видел! Похоже участковые нынче только на осмотр скончавшихся от старости граждан появляются! Живодера на кол!
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