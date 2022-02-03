В Омске за издевательства над младенцем задержали мужчину по фамилии Живодер

Бил по голове, переворачивал вверх ногами и тряс своего 9-месячного пасынка 32-летний житель Омска, сообщает пресс-служба Следкома по Омской области. Сейчас мужчина с фамилией Живодер задержан, против него возбудили уголовное дело по статье «Истязание» и готовятся взять под стражу.



Мужчина измывался над младенцем целую неделю, с 26 января по 1 февраля, пока матери малыша не было дома — в ноябре семья с тремя детьми переехала в Омск из Нижневартовска, и женщина вернулась на север оформлять пособие. Все это время из квартиры доносились крики, детский плач и нецензурная брань, пишет NGS55.